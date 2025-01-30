فيديو جديد للحظة اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية أمريكية وترامب يعلق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إطلاعي بشكل كامل على حادث اصطدام طائرة تقل 60 راكبا بمروحية عسكرية الذي وقع قرب مطار ريجان.

وأضاف «أتابع الموقف وسأقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها».

وتابع ترامب في بيان: “رحم الله أرواحهم. أشكر رجال الاستجابة الأولية على العمل الرائع الذي يقومون به”.

ومن جانبه قال مسؤول بالجيش الأمريكي إن حادث تحطم الطائرة في واشنطن مرتبط بهليكوبتر بلاك هوك عسكرية.

ونقلت رويترز عن مسؤول أن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب قرب مطار ريجان في واشنطن لم تكن تحمل أي مسؤولين كبار في الجيش وإنما كانت تحمل 3 جنود على متنها.

🚨 #BREAKING UPDATE: Horrifying tower cam shows the moment an airplane impacted a helicopter over Reagan National Airport in DC



This is now considered a MASS CASUALTY EVENT.



Search and rescue underway in the Potomac. Rescue boats are reportedly pulling bodies out of the water.… https://t.co/VhGtun2aBJ pic.twitter.com/nVekqkBSj2 — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

وقبل قليل أكدت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، اصطدام طائرة بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من المدرج في مطار رونالد ريجان.

وأعلنت سلطات مطار رونالد ريجان، الخميس، وقف جميع الرحلات الجوية في المطار جراء الحادث.

🚨 #BREAKING: A plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan National Airport near Washington, DC



Fatalities have been reported, a MASSIVE search & rescue operation is happening in the Potomac River



Witnesses reported seeing a “massive crash” and hearing a loud… pic.twitter.com/GtSiWjUWn0 — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

وقالت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن، إن «الطائرة سقطت في نهر بوتوماك، وإن قوارب الإطفاء كانت في مكان الحادث».

وأشارت إلى أنه «تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار ريجان الوطني بينما تعمل فرق الإنقاذ على العثور على ضحايا الطائرة، فيما لم يتضح سبب سقوطها».

#BREAKING | Fairfax Co. Fire and Rescue crews are here at Gravelly Point putting a number of rescue boats in the water.



We can confirm that a small aircraft has crashed in the Potomac River near the vicinity of Reagan National Airport, according to officials. @fox5dc pic.twitter.com/aH5ihPN7pz — Nana-Séntuo Bonsu (@NSBonsu_) January 30, 2025

وقال المطار في بيان: «تم إيقاف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار ويستجيب أفراد الطوارئ لحادث الطائرة. لا يزال المبنى مفتوحًا. سنوافيكم بالتحديثات».

قتلى وناجون

فيما أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري تيد كروز في منشور على «إكس» سقوط «قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو».

فيما أوضح مصدر بشركة «أمريكان إيرلاينز» لـ«رويترز» أنه «يفترض وجود 60 راكبا على متن الطائرة التي تحطمت قرب مطار ريغان في واشنطن».

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى «انتشال 4 أشخاص من المياه بعد حادث التحطم قرب المطار».

وأكدت في وقت لاحق انتشال جثتين على الأقل، من النهر.

تفاصيل الحادث

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان: «اصطدمت طائرة إقليمية من طراز بومباردييه سي آر جيه 700 تابعة لشركة بي إس إيه إيرلاينز في الجو بمروحية سيكورسكي إتش-60 أثناء اقترابها من المدرج 33 في مطار ريغان واشنطن الوطني حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي».

🚨#BREAKING: A significant emergency response is underway, and a mass casualty has been declared after an American Airlines jet collided with a D.C. Police helicopter in a possible midair collision.



📌#Washington | #DC



Currently, a significant emergency response is underway in… pic.twitter.com/yR5GYGocQr — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 30, 2025

وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة التي تديرها شركة أمريكان إيرلاينز أقلعت من ويتشيتا بولاية كانساس.

وعلمت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الطائرة كانت تحمل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم.

ولم يُعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.

وفي بيان قدمته لشبكة «سي بي إس نيوز»، قالت الخطوط الجوية الأمريكية إنها «على علم بتقارير تفيد بأن رحلة أمريكان إيجل رقم 5342، التي تديرها شركة بي إس إيه، والتي تخدم من ويتشيتا بولاية كانساس إلى مطار واشنطن ريجان الوطني، كانت في الحادث».

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