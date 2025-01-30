الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

بـ"اللغة العربية"، جماهير شتوتجارت تهين ناصر الخليفي بعد فوز باريس سان جيرمان

ناصر الخليفي، فيتو
ناصر الخليفي، فيتو

تعرض ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، إلى هجوم لاذع من الجماهير الألمانية بعد مباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت.

وكان الخليفي قد تعرض لحملة انتقادات حادة في نوفمبر الماضي خلال خسارة باريس سان جيرمان (0-1) أمام بايرن ميونخ في ألمانيا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، عاد ليواجه هجومًا جديدًا من الجماهير الألمانية.

مباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت

هذه المرة، كان اللقاء بين باريس سان جيرمان وشتوتجارت، أمس الأربعاء، حيث انتصر الفريق الباريسي بنتيجة 4-1 في الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

ومع ذلك، لم تكن الأمور هادئة بالنسبة للخليفي، الذي تعرض لهجوم عنيف من جماهير شتوتجارت طوال المباراة.

ورفع جمهور شتوتجارت لافتات استهدفت الخليفي بشكل مباشر، حيث ظهرت لافتة تحمل صورة له مع شطب على وجهه، مصحوبة بعبارة باللغة العربية تقول: "مستمرون في القتال من أجل كرة القدم.. لا مكان لك فيها".

هذا الهجوم الجديد يضاف إلى سلسلة الانتقادات التي يواجهها الخليفي، خاصة في الأراضي الألمانية، حيث يبدو أن جماهير كرة القدم هناك تعبر عن رفضها لبعض السياسات أو التوجهات التي ينسبها البعض إليه.

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