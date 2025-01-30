أبرزها ليفربول وبرشلونة، 8 فرق تتأهل مباشرة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تأهلت 8 فرق مباشرة للمشاركة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، وذلك بعد ختام جولات الدور الرئيسي.

ووصلت إلى الدور ثمن النهائي كل من، ليفربول وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن وليل وأستون فيلا.

فيما يخوض أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24 ملحق تصفيات من أجل تأهل 8 منهم إلى الدور ثمن النهائي.

وأقيمت اليوم 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما تودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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