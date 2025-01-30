حسين فهمي: عريس ابنتي لم يعجبني وتزوجت 5 مرات منهم واحدة غلط (فيديو)

كشف الفنان حسين فهمي العديد من الجوانب الخفية من حياته في مقابلة تلفزيونية، لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفتح حسين فهمي قلبه خلال مقابلة مع برنامج "جعفر توكس"، مشيرًا إلى أنه اعترض على زواج ابنته الصغيرة، لأنه لم يرَ أن الزوج مناسب لها.

وأشار الفنان حسين فهمي إلى أن ابنته لم تتقبل نصيحته لها، كما أنه لم يرغب بالوقوف في طريقها للزواج ممن تحبه، على الرغم من غضبه الشديد من قرارها.

وأضاف أنه أبلغ ابنته بضرورة تحمّل نتائج قرارها، لافتًا النظر إلى أن نتيجة الزواج وقعت على عاتقه في نهاية الأمر.

كما تطرق "فهمي" للحديث عن عدد زيجاته وأسباب طلاقه من الفنانة ميرفت أمين، مؤكدًا أنه تزوج ٥ مرات لكن واحدة منهم تم احتسابها عليه بالخطأ لأنها كانت في مرحلة الخطوبة مؤكدا أن الانفصال عن الفنانة ميرفت أمين حدث بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما.

وذكر أنه دافع عنها وقتما تعرّضت للتنمر سابقًا، مؤكدًا رفضه القاطع لمفهوم التنمر، في حال حديثه مع ميرفت أمين أو أي من الأشخاص.

واعتبر فهمي منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة سلبية، مشيرًا إلى أن تعرّض طليقته ووالدة ابنته منة، الفنانة ميرفت أمين، للتنمر قد وقع عليها، ما جعله يتعامل معها بحذر شديد.

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