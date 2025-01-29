أخبار مصر: مصير علاقة مصر بأمريكا بعد تصريح ترامب، بالدليل اقتراب موعد فناء البشرية، ارتفاع أسعار اللحوم، الأرصاد تحذر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزير الخارجية يكشف مصير العلاقة مع أمريكا بعد تصريح ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على متانة العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تحمل طابع إستراتيجي.

كذاب ومحتاج علاج نفسي، مصطفى الفقي يهاجم ترامب بعد زعم اتصاله بالسيسي (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "مصر سجلت موقفها برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ونقلهم إلى سيناء".

اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًّا، اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير لعام 2025، الموافق 29 رجب لعام 1446 هجريا، عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

الحقوا خزنوا، قطع المياه الشرب عن هذه المحافظة غدا لمدة 8 ساعات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة، غدا الخميس الموافق 30 يناير 2025.

غرائب إدارة ترامب، البيت الأبيض يعلن وقف مساعدات لغزة استخدمت لشراء "واقيات ذكرية"

زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين قد تم صرفها لتمويل شراء "الواقيات الذكرية في قطاع غزة".

أبكى المصريين، لحظة انهيار سيف الدرع أثناء استلام جائزة رجل مباراة مصر وفرنسا (فيديو)

انهار سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد، أثناء تسلمه جائزة رجل مباراة فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم التي تقام في كرواتيا، والدنمارك، والنرويج.

ارتفاع 4 أصناف يعشقها المصريون، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، الموافق 29 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى، حيث ارتفع سعر البرتقال أبو سرة نحو جنيه، اليوسفي جنيه، الجوافة جنيه، الكانتلوب جنيه.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، تشهد الملاعب الأوروبية اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 العديد من المباريات حيث يقتصر اليوم علي مباريات دوري أبطال أوروبا.

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

حذر الصليب الأحمر من "عواقب لا يمكن تصورها" إذا لم يتم حماية مختبر طبي حيوي في مدينة جوما المضطربة في شرق الكونغو الديمقراطية.

ظاهرتان إحداهما تغطي المحافظات، بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم وتحذير من هذا اليوم

واصلت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة إضافة إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

ارتفاع يصل إلى 14 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا؛ وتتراوح الارتفاعات في سعر كيلو اللحوم بين 3 و14 جنيهًا؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بطولة العالم لكرة اليد، مركز منتخب مصر المتوقع بعد الخروج من ربع النهائي

بطولة العالم لكرة اليد، قدَّم منتخب مصر لكرة اليد أداءً مشرفًا في مباراته أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2025، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر تمويل عمليات التحول الجنسي لمن دون الـ 19 عاما

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يحظر التمويل الفيدرالي للعمليات الطبية الخاصة عمليات التحول الجنسي لمن هم دون سن الـ19 عامًا.

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.

اليوم، النطق بالحكم على منى فاروق لاعتدائها على القيم الأسرية

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير، حكمها على الفنانة منى فاروق، وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

أدى تدافع خلال مهرجان ديني في الهند يعد الأكبر في العالم، إلى مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، وفق ما أفاد أحد الأطباء من مهرجان "كومبه ميلا" الهندوسي لوكالة فرانس برس الأربعاء.

التقاط الأنفاس، خبر سار للمزارعين بشأن أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

سجلت أسعار الأسمدة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات بين 78 و2574.5 جنيه، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا بشكل مفاجئ، ما القصة

عاد النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الأسبق، بشكل مفاجئ إلى منزل طليقته المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

تطور في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع المركزي الأمريكي وأزمة تطبيق "ديب سيك"

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ حفزت حالة عدم اليقين في شأن الرسوم الجمركية الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن، في حين تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من اليوم.

تقدري تقولي غير كدا، تصرف مثير من محمد رمضان على إجابة "تشات جي بي تي": "مين نمبر وان؟" (فيديو)

طريقة مبتكرة لجأ إليها الفنان محمد رمضان، لتأكيد أنه "نمبر وان" في مجال الموسيقى والتمثيل في مصر والوطن العربي.

زعيم كوريا الشمالية يتحدى ترامب ويتفقد منشأة إنتاج المواد النووية

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد منشأة تنتج مواد نووية ودعا إلى تعزيز القدرة النووية للبلاد.

التقاط الأنفاس، خبر سار للمزارعين بشأن أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

سجلت أسعار الأسمدة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات بين 78 و2574.5 جنيه، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بعد أنباء ظهورها مع رامز جلال في رمضان رغم القضايا، مديرة أعمال سمية الخشاب تفجر مفاجأة

برنامج رامز جلال 2025، انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن ظهور الفنانة سمية الخشاب في برنامج رامز جلال الجديد والذي المقرر عرضه في رمضان 2025، وذلك برغم أزمتها معه بعد إصابتها في ذراعها ببرنامجه السابق، وأعلنت بسببه ملاحقة رامز قانونيًّا.

البحرية الأمريكية تحظر استخدام تطبيق "ديب سيك" الصيني

قالت شبكة "سي إن بي سي"، إن البحرية الأمريكية أصدرت تعليمات لأفرادها بتجنب استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" DeepSeek.

بعد ترشيحه للأوسكار، اليوم عرض "من المسافة صفر" بنقابة الصحفيين بحضور صناع الفيلم

تنظم نقابة الصحفيين عرضًا للفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر"، وهو 22 فيلمًا قصيرًا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة، وثّقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023م.

هل الوقت مناسب لتناول تطعيم الإنفلونزا؟ المصل واللقاح تنصح المصريين قبل فوات الأوان

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن الوقت ما زال مناسب لتناول تطعيم الإنفلونزا في شهر فبراير، مشيرًا إلى أن عدوى الفيروسات التنفسية والإنفلونزا ما زالت موجودة ولن تنتهي إلا بنهاية مارس المقبل.

تحقيق وحديث عن استقالة، رئيسة الحكومة الإيطالية في ورطة بسبب الليبي أسامة نجيم

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إنها تخضع لتحقيق قضائي من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، وذلك على خلفية قرار حكومتها الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية.

نص كيلو الفاخر يصل لـ 1980 جنيها، ننشر أسعار الفستق بالأسواق

سجلت أسعار الفستق ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم رمضان 2025، ليصل سعر الفستق في محلات العطارة إلى 940 جنيهًا للكيلو السائب، بينما تتخطى أسعار الفستق الفاخر الـ 1000 جنيه لوزن النصف كيلو.

بعد تناقصها 89 ثانية في 2025، اقتراب موعد فناء البشرية بتوقيت ساعة آنشتاين

تقترب البشرية من تدمير ذاتها، بحسب ساعة أسسها العالم، ألبرت آينشتاين، وباحثون من جامعة شيكاغو، العام 1947.

رئيس مجلس الدوما عن محاولة أمريكا اغتيال بوتين: جنون وبداية حرب نووية

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشتها، يعد جريمة خطيرة وتهديدا جديا للأمن العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.