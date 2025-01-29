غرائب إدارة ترامب، البيت الأبيض يعلن وقف مساعدات لغزة استخدمت لشراء "واقيات ذكرية"

زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين قد تم صرفها لتمويل شراء "الواقيات الذكرية في قطاع غزة".

برّرت، تجميد المساعدات الأمريكية الخارجية بالإشارة إلى وجود برنامج بقيمة 50 مليون دولار لتوزيع واقيات ذكرية في قطاع غزة، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن هذا الاتفاق تم اكتشافه في الأسبوع الأول لتولي دونالد ترامب سدة الرئاسة، لا سيما من جانب وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة بقيادة الملياردير إيلون ماسك.

وأضافت ليفيت في مؤتمرها الصحفي الأول أن مبادرة ماسك ومكتب الميزانية "وجدت أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب كانت على وشك أن تُحوّل لتمويل واقيات ذكرية في غزة".

كما زعمت ليفيت، في أول إحاطة صحفية لها، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد خفضت بالفعل التمويل - بما في ذلك 50 مليون دولار كانت مخصصة لشراء الواقي الذكري في قطاع غزة، حسب زعمها.

وتابعت: "إنه هدر غير معقول لأموال دافعي الضرائب". ولم تقدّم ليفيت مزيدًا من التفاصيل.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة الذي تدمّر بكامله تقريبًا خلال 15 شهرًا من الحرب.

وقالت المتحدثة: "هذا إهدار مثير للسخرية لأموال دافعي الضرائب. لذا فإن هذا هو ما يركز عليه التعليق: أن نكون أمناء على أموال دافعي الضرائب"، حسب قولها.

ولم توضح المتحدثة باسم البيت الأبيض تحت أي بند تندرج هذه النوعية من المساعدات.

وقالت ليفيت أيضًا إن الولايات المتحدة كانت على وشك صرف 37 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية قبل أن يعلن ترامب انسحابه من الهيئة الأممية.

وبعيد توليه سدة الرئاسة الأمريكية، أمر ترامب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا.

وتعهّد إجراء مراجعة للتأكد من أن المساعدات تتوافق مع سياسات إدارته التي تعارض الإجهاض وحقوق المتحولين جنسيًا وبرامج "التنوع".

وجاء في مذكرة لوزير الخارجية ماركو روبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة جمّدت جميع المساعدات تقريبًا باستثناء الغذائية الطارئة والعسكرية لمصر وإسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأحد الماضي، تجميدا فوريا لجميع المساعدات الخارجية تقريبا في جميع أنحاء العالم، بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا شاملا، الاثنين، بتعليق هذه المساعدات لمدة 90 يومًا.

وتهدد الخطوة تمويلا يقدر بمليارات الدولارات من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لبرامج حول العالم، بما في ذلك المساعدات الصحية العالمية المنقذة للحياة، والمساعدات التنموية، والمساعدات العسكرية، وحتى توزيع المياه النظيفة يمكن أن تتأثر جميعها.

ونصت برقية لوزير الخارجية الأمريكي الجديد، ماركو روبيو، على استثناء فقط من المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري الأجنبي لكل من إسرائيل ومصر.

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