ظاهرتان إحداهما تغطي المحافظات، بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم وتحذير من هذا اليوم

الطقس اليوم، واصلت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة إضافة إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها التفصيلي، إنه يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

وحذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

كما حذرت الأرصاد من فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس 30 يناير حتى الإثنين 3 فبراير 2025، وتوقعت أن يشهد الطقس غدًا الخميس شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الجمعة 31 يناير والسبت 1 فبراير 2025

كما يشهد يوما الجمعة والسبت المقبلان شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 2 فبراير حتى 3 فبراير 2025

وبالنسبة لطقس الأحد 2 فبراير حتى 3 فبراير 2025، أشارت الهيئة إلى أن الطقس يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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