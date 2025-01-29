الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبكى المصريين، لحظة انهيار سيف الدرع أثناء استلام جائزة رجل مباراة مصر وفرنسا (فيديو)

سيف الدرع، فيتو
سيف الدرع، فيتو

انهار سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد، أثناء تسلمه جائزة رجل مباراة فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم التي تقام في كرواتيا، والدنمارك، والنرويج.

وخسر المنتخب المصري بسيناريو قاتل أمام منافسه الفرنسي بنتيجة 34-33، مساء الثلاثاء، في ربع النهائي بعدما أحرز الديوك هدف الفوز في آخر 3 أجزاء من الثانية من اللقاء.

وتسلم الدرع جائزة رجل المباراة وسط حالة بكاء شديدة انتابته بعد اللقاء، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفشل المنتخب المصري في التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للنسخة الرابعة على التوالي.

ولم يصعد الفراعنة إلى نصف النهائي منذ نسخة 2001 والتي شهدت التأهل الوحيد لمنتخب مصر للمربع الذهبي.

وقدم سيف الدرع أداءً مثاليًّا في المباراة، وسجل 5 أهداف لمنتخب مصر من 6 محاولات على مرمى فرنسا.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي ليضرب موعدًا مع كرواتيا، بينما يلعب الفائز من مواجهة الدنمارك، والبرازيل، مع الصاعد من لقاء ألمانيا والبرتغال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد جائزة رجل مباراة فرنسا ربع نهائي بطولة العالم المنتخب المصري منتخب مصر لكرة اليد
ads

الأكثر قراءة

انفجار سفينة حاويات تحمل مواد خطرة في البحر الأحمر وحريق ضخم يشتعل على متنها

بطولة العالم لكرة اليد، مركز منتخب مصر المتوقع بعد الخروج من ربع النهائي

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حسام الزناتي يفجر مفاجأة بشأن أزمة جراديشار ويحمل اتحاد الكرة المسؤولية

القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الإنترنت سريعا (فيديو)

أبكى المصريين، لحظة انهيار سيف الدرع أثناء استلام جائزة رجل مباراة مصر وفرنسا (فيديو)

كذاب ومحتاج علاج نفسي، مصطفى الفقي يهاجم ترامب بعد زعم اتصاله بالسيسي (فيديو)

وزير الخارجية يكشف مصير العلاقة مع أمريكا بعد تصريح ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

منوعات

المزيد

غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين، من المستهدف؟

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2025

الليمون يتراجع 3 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

الفيديو كلمة السر.. تفاصيل اتهام سائق بالتحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

كيف كان الكافرون يجعلون الأصنام تتكلم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية