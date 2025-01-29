أبكى المصريين، لحظة انهيار سيف الدرع أثناء استلام جائزة رجل مباراة مصر وفرنسا (فيديو)

انهار سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد، أثناء تسلمه جائزة رجل مباراة فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم التي تقام في كرواتيا، والدنمارك، والنرويج.

وخسر المنتخب المصري بسيناريو قاتل أمام منافسه الفرنسي بنتيجة 34-33، مساء الثلاثاء، في ربع النهائي بعدما أحرز الديوك هدف الفوز في آخر 3 أجزاء من الثانية من اللقاء.

وتسلم الدرع جائزة رجل المباراة وسط حالة بكاء شديدة انتابته بعد اللقاء، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

🇪🇬 بكاء البطل سيف الدرع لحظة استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر x فرنسا 😢#كأس_العالم_لكرة_اليد https://t.co/MO1DgPs3as pic.twitter.com/fjhYjWOAjs — 90+ (@90PlusKora) January 28, 2025

وفشل المنتخب المصري في التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للنسخة الرابعة على التوالي.

The ultimate heartbreak for Egypt AGAIN



Luka Karabatic wins it with 0.3 seconds left of the clock



The Quarterfinal curse for Egypt continues pic.twitter.com/Wq5e45eEqk — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 28, 2025

ولم يصعد الفراعنة إلى نصف النهائي منذ نسخة 2001 والتي شهدت التأهل الوحيد لمنتخب مصر للمربع الذهبي.

وقدم سيف الدرع أداءً مثاليًّا في المباراة، وسجل 5 أهداف لمنتخب مصر من 6 محاولات على مرمى فرنسا.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي ليضرب موعدًا مع كرواتيا، بينما يلعب الفائز من مواجهة الدنمارك، والبرازيل، مع الصاعد من لقاء ألمانيا والبرتغال.

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