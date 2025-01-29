تطور في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع المركزي الأمريكي وأزمة تطبيق "ديب سيك"

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ حفزت حالة عدم اليقين في شأن الرسوم الجمركية الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن، في حين تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من اليوم.

بورصة الذهب

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2765.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.08 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2772.10 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة يوم الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ 18 ديسمبر، بعد إطلاق تطبيق «ديب سيك» الصيني المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي جرى تطويره بتكلفة منخفضة.

ودفعت الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم العالمية في الجلسة السابقة إلى الإعراض عن المخاطرة في فئات الأصول الأخرى.وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الألمنيوم والنحاس وكذلك الصلب.

وعادة ما يكون الذهب ملاذا آمن خلال أوقات عدم اليقين والحروب التجارية.ويُنظر إلى سياسات ترامب أيضا على أنها تضخمية، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وتقليل جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.

ويركز المستثمرون الآن على أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي هذا العام، بينما الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وبدأ مجلس الاحتياطي اجتماعه الذي يستمر يومين أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة بعد تخفيضها 100 نقطة أساس من سبتمبر إلى ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 30.43 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.3 في المئة إلى 952 دولارا، كما نزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 940.10 دولار.

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