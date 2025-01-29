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بيكيه يعود إلى منزل شاكيرا بشكل مفاجئ، ما القصة

بيكيه وشاكيرا، فيتو
بيكيه وشاكيرا، فيتو

بيكيه وشاكيرا، عاد النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الأسبق، بشكل مفاجئ إلى منزل طليقته المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

 

انفصال بيكيه وشاكيرا

وارتبط بيكيه وشاكيرا لمدة 11 عامًا قبل الانفصال عام 2022 في خبر ترك ردود فعل واسعة بين متابعي النجمين الكبيرين.

وكشفت صحيفة vanitatis عن اتفاق بين بيكيه وشاكيرا بشأن تربية طفليهما بعدما قرر نجم برشلونة الإسباني الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا في ولاية ميامي لمباشرة أعماله التجارية.

سر عودة بيكيه إلى منزل شاكيرا 

وأكدت الصحيفة أن بيكيه تواجد في منزل شاكيرا بشكل مفاجئ لمتابعة طفليه ساشا وميلانو في ظل انشغال نجمة البوب الكولومبية بالتواجد في المكسيك للتحضير لجولتها الدولية القادمة.

وتمتد جولة شاكيرا على الأقل حتى يونيو المقبل، وقرر بيكيه التوجه إلى الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية لرعاية نجليه.

وانتقل بيكيه في صيف 2023 للعيش مع شريكته كلارا شيا، في المنزل الذي كان يشاركه مع شاكيرا عندما انتقلت لأول مرة إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

واستقر النجم الإسباني في الشهور الأخيرة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

مشروع دوري الملوك

وكان بيكيه قد أطلق مؤخرًا مشروع دوري الملوك الذي شهد مشاركة بعض نجوم كرة القدم السابقين ونال رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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