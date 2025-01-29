ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر تمويل عمليات التحول الجنسي لمن دون الـ 19 عاما

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يحظر التمويل الفيدرالي للعمليات الطبية الخاصة عمليات التحول الجنسي لمن هم دون سن الـ19 عامًا.

وقال ترامب في بيان إن "سياسة الولايات المتحدة هي أنها لن تمول أو ترعى أو تروج أو تساعد أو تدعم ما يُسمى التحول من جنس إلى آخر للأطفال، وسوف تقوم بتطبيق جميع القوانين التي تحظر أو تحد من هذه الإجراءات المدمرة والمغيرة للحياة بكل صرامة".

وأضاف أن الأطباء يقومون "بتعقيم المزيد من الأطفال بذريعة كاذبة أنهم يستطيعون تغيير جنسهم من خلال عدد من التدخلات الطبية لا رجعة فيها"، معتبرا ذلك "توجهًا خطرًا"، وداعيًا لوقفه.

ويحظر الأمر استخدام الأموال الفدرالية لتمويل العمليات الجراحية والعلاج الهرموني الهادفة إلى تغيير الجنس لأشخاص دون سن الـ 19 سنة، وكذلك يلزم المؤسسات الطبية التي تحصل على التمويل من الميزانية الفيدرالية، وقف تقديم مثل هذه الخدمات، إضافة إلى استبعادها من برنامج TRICARE للتأمين.

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة لن تمول أو تدعم ما يسمى بـ "تحول" الأطفال من جنس إلى آخر".

ويُعد هذا أحدث دفعة من ترامب لعكس السياسات التي وضعتها إدارة سلفه جو بايدن لحماية الأشخاص المتحولين جنسيا ورعايتهم.

ويوم الإثنين، وجه ترامب وزارة الدفاع لإجراء مراجعة من المحتمل أن تؤدي إلى حظرهم من الخدمة العسكرية.

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