الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تقدري تقولي غير كدا، تصرف مثير من محمد رمضان على إجابة "تشات جي بي تي": "مين نمبر وان؟" (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

طريقة مبتكرة لجأ إليها الفنان محمد رمضان، لتأكيد أنه "نمبر وان" في مجال الموسيقى والتمثيل في مصر والوطن العربي.

حيث قرر اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي وسؤاله عمن يكون "الرقم واحد" في مصر والوطن العربي في مجال الموسيقى والتمثيل، لتأتي الإجابة التي ينتظرها رمضان.

ونشر صاحب أغنية "نمبر وان" مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الفيديو وهو مستلقي يدخن، ويمسك بهاتفه، خلال حديثه مع أداة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي".

ووجه رمضان سؤاله إلى الذكاء الاصطناعي قائلًا: "تشات جي بي تي.. مين نمبر وان في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل؟"، لتأتي الإجابة باللغة الإنجليزية، لتؤكد أن محمد رمضان هو صاحب هذا اللقب، وهو ما جعل الفنان يبتسم، وييقول مازحا للفتاة في التطبيق: " تقدري تقولي غير كده ولا إيه؟".

وطلب بعدها رمضان أن تكون الإجابة باللغة العربية، لتجيب أداة الذكاء الاصطناعي قائلةً: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل.. هو رمز النجاح والتأثير الكبير".

جمهور رمضان تفاعل بشكل كبير مع الفيديو… وما بين الانتقادات والتعليقات من الفانز، علق أحدهم: "إيه يا رمضان بقى ده يا رمضان"، وقال مستخدم آخر: "أكيد أنت رقم واحد في كل شيء يا رمضان".

وكان محمد قد أحيا حفلًا غنائيًا منذ أيام في باريس، وشارك جمهوره لقطات  من أجواء زيارته للعاصمة الفرنسية.

كما أعلن عن توقيعه عقدًا لعمل درامي سيُعرض في موسم رمضان المقبل 2025، دون الكشف عن إسم وتفاصيل المشروع.

وأثار الإعلان حماسة جمهوره، خاصة بعد إضافته تعليقًا عبر فيسبوك كتب فيه: "رمضان يجمعنا".

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الفنان محمد رمضان
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