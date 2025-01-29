الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بعد أنباء ظهورها مع رامز جلال في رمضان رغم القضايا، مديرة أعمال سمية الخشاب تفجر مفاجأة

برنامج رامز جلال،
برنامج رامز جلال، فيتو

برنامج رامز جلال 2025، انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن ظهور الفنانة سمية الخشاب في برنامج رامز جلال الجديد والذي المقرر عرضه في رمضان 2025، وذلك برغم أزمتها معه بعد إصابتها في ذراعها ببرنامجه السابق، وأعلنت بسببه ملاحقة رامز قانونيًّا.

 

سمية الخشاب ورامز جلال 

في هذا السياق تواصلت فيتو مع مروة مديرة أعمال سمية الخشاب وذلك بعد تداول أنباء ظهورها مع رامز جلال في رمضان 2025، وقالت إن الفنانة  تصور حاليا في مدينة الرياض عمل فني لكنها لم تكشف تفاصيله ولا نوعيته.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط على هامش حفل “جوي أووردز 2025” يظهر فيه الفنان رامز جلال وهو يقحم الفنانة سمية الخشاب في مقابلة كان يجريها، في محاولة منه لتجاوز الخلاف الذي نشب بينهما بسبب الحلقة التي ظهرت فيها الفنانة في برنامج المقالب رمضان الماضي وأصيبت خلالها بكسر في ذراعها حسب روايتها وأعلنت بسببه ملاحقة رامز قانونيًّا.

وحاول رامز جلال وفقا للفيديو المنشور على السوشيال ميديا، جذب الفنانة سمية الخشابعنوة بجواره خلال الحوار الذي كان يجريه، قائلا:"ايه ده سمية الخشاب هنا".

وظهر على وجه سمية الخشاب علامات الصدمة من فعل رامز جلال ولكنها لم تحرك ساكنا، ليعلق رامز جلال قائلا: "بصوا يا جماعة الولية دي قالت إني كسرتلها دراعها".
 

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