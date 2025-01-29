وزير الخارجية يكشف مصير العلاقة مع أمريكا بعد تصريح ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على متانة العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تحمل طابع إستراتيجي.



مصالح مشتركة بين مصر والولايات المتحدة

وقال عبد العاطي: "بعد أكثر من أربعة عقود من العلاقة بين الدولتين، هناك مصالح مشتركة وحرص من مؤسسات البلدين للحفاظ على هذه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والعلاقة قوية".

خطورة أي تهجير للفلسطينيين

وأضاف: "الرئيس السيسي ومصر كانت من أوائل الدول التي قدمت التهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنا على تواصل مع وزير الخارجية وهناك اتصال معه لمناقشة الوضع في المنطقة وقطاع غزة وتنفيذ الاتفاق وتأكيد خطورة أي عمليات تهجير"، مشيرًا إلى أن هناك علاقات سياسية واقتصادية وخلال شهر مايو سيكون هناك منتدى ضخم للأعمال والاستثمار يعقد في القاهرة وتشارك فيه مئات من الشركات الأمريكية الموجودة في السوق المصري.



تسوية كل الصراعات في المنطقة

وتابع: "مصر والولايات المتحدة يتفقان على أهمية تسوية كل الصراعات القائمة بالطرق السلمية، ولا سيما أن ترامب أعلن منذ اليوم الأول لفوزه أنه حريص على تسوية كل هذه الصراعات لأن هذا يؤثر في الاقتصاد ونحن ندعم هذه الرؤية لإيجاد تسويات لهذه الصراعات التي لا يوجد صراعات عسكرية لها".



دعم القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن مواقف مصر معروف بتقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض مصر الثابت من التهجير الذي سيكون بداية لتصفية القضية وشهادة وفاة لها.



وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، "مصر دائمًا تقدم كل الدعم السياسي والمادي والمعنوي للأشقاء الفلسطينيين وهذا الدور سوف يستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه ويقيم دولته على كامل أراضيه".



وتابع "الأوضاع حاليًّا تتسم بالتصعيد في الضفة وذلك من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي والاقتحامات والقتل اليومي للمدنيين واقتحام المدن وآخرها جنين، والشعب الفلسطيني الصامد ذاق الأمرين على مدار 15 شهرًا ولكن بفضل الجهد المصري والإرادة المصرية والمفاوض المصري ودأبه استطاعت مصر وقيادتها الحكيمة أن تتوصل إلى هذا الاتفاق بالتنسيق مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة".

معاناة الشعب الفلسطيني

واستطرد "اتفاق مهم ولا بد من العمل وبذل كل الجهد وممارسة كل أشكال التأثير والضغط ليس من الدول الثلاث ولكن من المجتمع الدولي على الطرفين لتنفيذ هذا الاتفاق خاصة أنه لا يوجد بديل آخر، والتأكيد على رفض مصر للتهجير ولاسيما بعد معاناة الشعب الفلسطيني من القتل والتدمير والجوع واستخدامه كسلاح".



وأردف: "إحنا حريصين على التمسك بتنفيذ هذا الاتفاق ومصر ضد التهجير وموقفها ثابت وهناك إرادة شعبية من الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وصموده، لأننا إذا سمحنا بالتهجير فسيكون ذلك بداية لتصفية القضية وشهادة وفاة للقضية الفلسطينية".

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