كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

حذر الصليب الأحمر من "عواقب لا يمكن تصورها" إذا لم يتم حماية مختبر طبي حيوي في مدينة جوما المضطربة في شرق الكونغو الديمقراطية.

وحذرت المنظمة أمس الثلاثاء في جنيف من أن عينات من فيروس الإيبولا شديد الخطورة مخزنة هناك.

وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا، إن المختبر الذي تديره المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية مهدد بانقطاع التيار الكهربائي.

ويقع المختبر بالقرب من مكتب الصليب الأحمر في مدينة جوما.

وشدد يوسف على أنه من الضروري أن لا يتسرب الفيروس من المختبر.

يشار إلى أن الإيبولا هو مرض معد ومهدد للحياة، وينتقل الفيروس من خلال الاتصال الجسدي والتعامل مع سوائل الجسم.

وشهدت الكونغو ودول أخرى في وسط وشرق إفريقيا تفشيا متكررا لهذا المرض.

وفي الفترة 2014-2015، توفي أكثر من 11 ألف شخص في تفشي المرض في غرب إفريقيا.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ في ألمانيا، يمكن أن تصل معدلات الوفيات إلى 90 بالمئة إذا لم يتم علاج المصابين على الفور.

جدير بالذكر أن معارك تدور بين المتمردين والجيش في مدينة جوما، وقد تم تهجير مئات الآلاف من السكان.

وشهدت كينشاسا، أمس الثلاثاء، احتجاجات حاشدة أمام سفارات فرنسا والولايات المتحدة ورواندا ودول أخرى.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في ضوء هجمات المتظاهرين على البعثات الأجنبية في البلاد.



وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندين أي هجمات أو أعمال عدوانية ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية، هذه الأفعال ليس لها علاقة بالمظاهرات السلمية.

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