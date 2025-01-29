الأربعاء 29 يناير 2025
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أخبار مصر

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالقضايا الراهنة.

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اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي الأسبوعي مقر مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة
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