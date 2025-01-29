الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالقضايا الراهنة.

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