نص كيلو الفاخر يصل لـ 1980 جنيها، ننشر أسعار الفستق بالأسواق

أسعار الفستق اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الفستق ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم رمضان 2025، ليصل سعر الفستق في محلات العطارة إلى 940 جنيهًا للكيلو السائب، بينما تتخطى أسعار الفستق الفاخر الـ 1000 جنيه لوزن النصف كيلو.

أسعار ياميش رمضان 2025

سعر الفستق الأعلى مقارنة بـ أسعار ياميش رمضان

ويعد سعر الفستق الأعلى مقارنة بـ أسعار ياميش رمضان الأخرى، إذ يزيد الإقبال على شراء الفستق الذي يعد ضمن أهم أصناف الياميش في شهر رمضان الكريم.

سعر ياميش رمضان 2025

أسباب تباين أسعار الفستق في الأسواق

وتباينت أسعار الفستق لعدة أسباب منها؛ طرح الأنواع المستوردة الفاخرة، وانواع أخرى بجودات مختلفة، كما يوجد فستق مقشر وأخر بقشره، وهناك فستق محمص أو بالبخار أو مشوي، ويباع الفستق إما سائب أو معبأ.

أسعار الفستق

إتاحة عبوات الفستق تبدأ من وزن 25 جرامًا

وأتاحت المحال التجارية عبوات بأوزان متعددة من ياميش رمضان ومنها الفستق التي تبدأ من 25 جرامًا، بهدف ضمان المبيعات، وتلبية لاحتياجات المواطنين بشراء الفستق حسب الرغبة، بأسعار ووزن مناسبة.

أسعار الياميش في رمضان 2025

أسعار الفستق في المحال التجارية ومحلات العطارة

وتستعرض «فيتو» أسعار الفستق في المحال التجارية ومحلات العطارة، فضلًا عن السلاسل الغذائية؛ بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ في السطور الأتية:

أسعار الفستق

سعر الفستق في المحال التجارية

بلغ سعر فستق مملح وزن 125 جرامًا نحو 117.5 جنيه.

بلغ سعر فستق مملح وزن 100 جرام نحو 94 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مملح وزن 250 جرامًا نحو 235 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مملح وزن 500 جرام نحو 470 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فستق مملح من 900 إلى 940 جنيهًا.

سعر الفستق

أسعار الفستق في المحال التجارية

بلغ سعر فستق محمص ومملح وزن 50 جرامًا نحو 70 جنيهًأ.

بلغ سعر فستق محمص ومملح وزن 25 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر فستق محمص وزن 275 جرامًا نحو 295 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مدخن وزن 100 جرام نحو 128 جنيهًا.

بلغ سعر فستق محمص بقشره بخار وزن 100 جرام نحو 128 جنيهًا.

سعر كيلو الفستق

اسعار الفستق في المحال التجارية

بلغ سعر فستق مقشر بخار وزن 100 جرام نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مقشر وزن 100 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر فستق توب فاليو وزن 150 جرامًا نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مقشر نيء وزن 100 جرام نحو 310 جنيهات.

بلغ سعر فستق أمريكي مملح وزن 100 جرام نحو 128 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مقشر محمص مملح وزن 100 جرام نحو 380 جنيهًا.

سعر الفستق

سعر الفستق الفاخر في المحال التجارية

بلغ سعر فستق مكسرات مشوي ومالح وزن 500 جرام نحو 680 جنيهًا.

بلغ سعر فستق بالبخار وزن 500 جرام نحو 1603 جنيهات.

بلغ سعر فستق معبأ فاخر وزن 400 جرام نحو 974 جنيهًا.

بلغ سعر فستق محمص جامبو أمريكي وزن 500 جرام فرز أول 460 جنيهًا.

بلغ سعر فستق مقشر ومحمص فاخر وزن 500 جرام نحو 1980 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.