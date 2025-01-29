مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، تشهد الملاعب الأوروبية اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 العديد من المباريات حيث يقتصر اليوم علي مباريات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جيرونا ضد أرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 9 HD

إنتر ميلان ضد موناكو - لساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إنجليش 1

شتورم جراتس أمام لايبزيج - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 8

يوفنتوس ضد بنفيكا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

إيندهوفن ضد ليفربول - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت 5 HD

يونج بويز ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت اكسترا 7

أستون فيلا ضد سلتيك - الساعة 10 مساء - قناة قناة بي إن سبورت انجليش 2

بايرن ميونيخ ضد سلوفان براتيسلافا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

دينامو زغرب ضد ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

بروسيا دورتموند ضد شاختار دونيتيسك - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 2

بريست ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

برشلونة ضد أتالانتا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

باير ليفركوزين ضد سبارتا براغ - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 3

ريد يول سالزبوج ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 4

سبورتنج لشبونة ضد بولونيا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 6

ليل ضد فينورد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 5

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت فرنسا

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الريان ضد الغرافة - الساعة 3:30 عصرًا - قناة الكاس 1

الخور ضد الأهلي القطري - الساعة 5:45 مساء - قناة الكأس 2

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