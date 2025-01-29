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خارج الحدود

كذاب ومحتاج علاج نفسي، مصطفى الفقي يهاجم ترامب بعد زعم اتصاله بالسيسي (فيديو)

الرئيس السيسي وترامب،
الرئيس السيسي وترامب، فيتو

ترامب والسيسي، قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "مصر سجلت موقفها برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ونقلهم إلى سيناء".

 

حقيقة مكالمة ترامب والرئيس السيسي

وأضاف "الفقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": دونالد ترامب لم يتحدث هاتفيًّا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "عمري ما شوفت إن الكذب يصل إلى مستوى رؤساء الدول نحن في عصر العجائب كل شيء فيه جائز".

ولفت إلى أنه اجتمع مع عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الكبيرة ومنها عمرو موسى واتفقوا على تسجيل موقف يساند موقف الدولة المصرية ضد مقترح ترامب بنقل سكان غزة الي مصر، معقبا: يجب أن يشعر صانع السياسة الأمريكية أنه يصطدم بالإرادة المصرية.

 

مقترح استفزازي من ترامب 

وتايع: مقترح ترامب يحمل صيغة استفزازية ويقرر شأن من لا يستطيع أن يقرر لهم وليس من حقه ذلك.

 

عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

وأشار إلى أن منظر عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة يمثل مشهد النزوح الكبير ووجوههم كلها إصرار وفرحة.

 

الخلافات المصرية الأمريكية 

وأردف: تعودنا على الخلافات في وجهات النظر مع الأمريكان، ومصر تسجل دائما مواقفها مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعترض على بعض أفكارها.

 

حاجة ترامب إلى العلاج النفسي 

وأكد: لا أحد سيوافق على التفريط في القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معقبا: "اللي يخلي ترامب يطلع يقول مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة هو الرغبة في الاختلاف وأنا شايف إنه محتاج إلى علاج نفسي شديد، هو يريد إلقاء بالونات اختبار وتفجير القضايا ويدفع الجميع إلى الدهشة والنظر إليه باعتباره شيء مختلف أي خالف تعرف، الرؤساء بيتحسسوا المواقف في أول 100 يوم ويتخذوا سياسات عاقلة ومتزنة ولكن ترامب من أول 100 ساعة يلقي بالقنابل على رؤوس الجميع".

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مصطفي الفقي ترامب السيسي تهجير الفلسطينيين قطاع غزة سيناء

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