زعيم كوريا الشمالية يتحدى ترامب ويتفقد منشأة إنتاج المواد النووية

كوريا الشمالية ، ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد منشأة تنتج مواد نووية ودعا إلى تعزيز القدرة النووية للبلاد.

وتشير تحركات كيم إلى استمرار التركيز على توسيع الترسانة النووية لكوريا الشمالية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه مستعد للتحدث مع كيم مرة أخرى لإحياء الدبلوماسية.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إلى أن كيم زار قاعدة إنتاج المواد النووية ومعهد الأسلحة النووية.

ولم تذكر الوكالة أين تقع تلك المنشآت، لكن الصور التي التقطتها كوريا الشمالية لزيارة كيم أشارت إلى أنه من المرجح أنه زار منشأة تخصيب اليورانيوم التي ذهب إليها في سبتمبر الماضي.

وكانت تلك الزيارة هي أول كشف لكوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم منذ أن عرضت منشأة للتخصيب على علماء أمريكيين زائرين في عام 2010.

وتزامنت دعوة الزعيم الكوري الشمالي مع تأكيد خرج من كوريا الجنوبية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعمل على نزع السلاح النووي من بيونج يانج.

وخلال فترة رئاسته الأولى، اتسمت علاقة ترامب وكيم بالانفتاح، حيث التقى الزعيمان في حدث نادر وتاريخي.

التجربة النووية

وأجرت كوريا الشمالية في سبتمبر 2006 أول اختبار نووي لها، وهو ما أكدته لاحقًا الوكالات الاستخباراتية الدولية.

وفي سبتمبر 2022، أعلن برلمان كوريا الشمالية البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن امتلاك بيونج يانج السلاح النووي حق لا رجعة فيه.

وكانت آخر تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية في سبتمبر 2017، حيث أعلنت أنها فجّرت قنبلة هيدروجينية (هيدروجينية حرارية)، وكانت أقوى تجربة نووية لها، إذ قُدرت قوتها بين 100 و250 كيلوطن، مما أدى إلى زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر.

منذ ذلك الحين، لم تجرِ كوريا الشمالية أي اختبارات نووية، لكنها استمرت في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي.

سياسة نووية جديدة

ونص القانون الذي أصدره البرلمان في بيونج يانج على حق كوريا الشمالية في شن ضربات نووية استباقية للدفاع عن نفسها، بما في ذلك الرد على هجمات تقليدية أو تهديدات مباشرة لقيادتها.

وحينها، استبعد كيم جونج أون أي محادثات لنزع السلاح النووي، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة إسقاط نظامه عبر العقوبات، مؤكدًا أن بلاده لن تستسلم حتى بعد "مائة عام" من العقوبات.

وردًا على الإعلان، أكدت الولايات المتحدة التزامها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بينما رفضت كوريا الشمالية العروض الكورية الجنوبية للمساعدات مقابل التخلي عن الأسلحة النووية، واصفة إياها بـ"ذروة السخافة".

وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017.

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