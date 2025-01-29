الأربعاء 29 يناير 2025
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صحة ومرأة

هل الوقت مناسب لتناول تطعيم الإنفلونزا؟ المصل واللقاح تنصح المصريين قبل فوات الأوان

تطعيم الإنفلونزا،
تطعيم الإنفلونزا، فيتو

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن الوقت ما زال مناسب لتناول تطعيم الإنفلونزا في شهر فبراير، مشيرًا إلى أن عدوى الفيروسات التنفسية والإنفلونزا ما زالت موجودة ولن تنتهي إلا بنهاية مارس المقبل.

 

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا 

وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا وهم الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يجب عليهم تناول تطعيم الإنفلونزا في كل موسم شتاء للحماية من الالتهاب الرئوي ومشاكل التنفس الناتجة عن فيروس الإنفلونزا.

 

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن الفرق بين أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

 

أعراض الإصابة بالإنفلونزا 

وأشارت إلى أنه عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا تظهر الأعراض فجأة ويصاب الجسم بحرارة مرتفعة وألم شديد في الجسم وصداع وكحه شائعة وسيلان الأنف بينما العطس نادر.

 

وأوضحت فاكسيرا أن الإصابة بنزلات البرد تظهر تدريجيا، بينما الحرارة المرتفعة للجسم نادرة الحدوث عكس الإنفلونزا.

 

أعراض نزلات البرد

وتتضمن أعراض نزلات البرد السعال من بسيط الي متوسط ووجود سيلان الأنف وعطس.

 

وأكدت فاكسيرا أن تطعيم الأنفلونزا لا يحمي من نزلات البرد.

 

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح وجود فرق بين فيروس الإنفلونزا ونزلات البرد.

 

وأشار إلى أن فيروس الإنفلونزا خطير يسبب مضاعفات ووفيات لذا من الضروري الحصول على تطعيم الإنفلونزا للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا لافتا الي أن الحصول على تطعيم الإنفلونزا لا يمنع الإصابة بنزلة البرد.
 

وأكد أن نزلة البرد بسيطة ولا تمثل خطورة على المصاب بها موجها عددا من النصائح للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء خاصة لطلاب المدارس منها:

١- ارتداء ملابس قطنية بدلا من الصوفية التي تسبب صدمة حرارية عند خلعها 
 

٢- تناول وجبة غذائية قبل الذهاب للمدرسة 
 

٣- شرب الماء قبل النزول للمدرسة 
 

٤- عدم التعرض لهواء بارد مباشرة

 
٥- الحرص علي غسيل الأنف باستمرار 


٦- استخدام بخاخات الكورتيزون  لمرضي حساسية الأنف والصدر

 

وأكدت وزارة الصحة أهمية تطعيم الإنفلونزا في موسم الشتاء للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا خاصة، وأن فيروس الإنفلونزا يتعرض لتحورات متعددة تسبب حدة الإصابة والأعراض

 

وكشفت  وزارة الصحة عن وجود عدد من العوامل تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة العدوى خلال موسم الشتاء.

 

عوامل تزيد من العدوي التنفسية في موسم الشتاء 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه العوامل تشمل: 

1- الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

2- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات

3- التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

4- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة.

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