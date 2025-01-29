بطولة العالم لكرة اليد، مركز منتخب مصر المتوقع بعد الخروج من ربع النهائي

بطولة العالم لكرة اليد، قدَّم منتخب مصر لكرة اليد أداءً مشرفًا في مباراته أمام المنتخب الفرنسي في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2025، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الفريق قبل وأثناء البطولة، إلا أن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية وقدرة عالية على المنافسة مع أقوى منتخبات العالم.

غيابات مؤثرة في تشكيلة منتخب مصر

ودخل منتخب مصر البطولة بغيابات مؤثرة في صفوفه، كان أبرزها يحيى الدرع، مهاب سعيد، وحسن قداح، بالإضافة إلى إصابة النجم أحمد هشام دودو أثناء البطولة، ورغم هذه التحديات، استطاع المنتخب تحقيق نتائج مميزة وأداء قوي أمام منتخبات كبرى، حتى وصل إلى الدور ربع النهائي.

منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

قوة المنتخب الفرنسي

في مواجهة فرنسا، أحد أبرز منتخبات العالم وحامل 6 ألقاب في البطولة، قدّم الفراعنة مباراة تُدرَّس في العزيمة والإصرار، وعلى الرغم من انتهاء المباراة بخسارة المنتخب المصري، إلا أنه نجح في تقديم أداء كبير وقلّص الفارق في الشوط الثاني، ليُثبت مرة أخرى أنه من بين أفضل المنتخبات على الساحة العالمية.

سيف الدرع أفضل لاعب

وحصل اللاعب سيف الدرع على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث ظهر متأثرًا أثناء تسلم الجائزة، في مشهد عكس حجم المسؤولية التي حملها اللاعبون ورغبتهم في تحقيق إنجاز يفرح الجماهير المصرية.

رغم الخروج من البطولة، أظهر المنتخب المصري روحًا قتالية ومهارات جعلته نموذجًا يُحتذى به في الرياضة المصرية.

ونجح الفراعنة في تقديم مستويات عالمية أمام منتخبات قوية مثل فرنسا، سلوفينيا، وكرواتيا، ما عزز مكانة منتخب اليد كأحد أفضل المنتخبات الجماعية في تاريخ الرياضة المصرية.

المركز المتوقع للمنتخب بعد الخروج من الدور ربع النهائي

يحتل المنتخب المصري المركز الخامس حال فوز منتخب الدنمارك على البرازيل وفوز البرتغال على ألمانيا، أما في حال هزيمة البرتغال أو الدنمارك يتواجد المنتخب في المركز السادس، حال هزيمة المنتخبين يحتل المركز السابع.

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