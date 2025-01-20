أخبار مصر: إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي، حريق هائل في ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية، مفاجأة في خناقة مدرسة التجمع، اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
اليوم، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصرية رسميا
يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي "WiFi Calling" في السوق المصرية، اليوم الإثنين، في مصر بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
نص التحريات الأولية في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة
تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نص التحريات الأولية لرجل أعمال “ر. ح.ر” متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
هيئة السجون الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا
أعلنت هيئة السجون في إسرائيل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.
الذهب يتراجع مع انحسار التوترات وتركيز الأسواق على ترامب
تكبدت أسعار الذهب خسائر، في المعاملات المبكرة الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي خفف الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوضوح بشأن سياسات الإدارة المقبلة.
لاعب الزمالك السابق يعلن موعد انتهاء الأزمة المالية للأبيض
تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن صعود الفرق المصرية لدور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.
ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيال كينيدي ومارتن لوثر كينج
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إنه سينشر السجلات الخاصة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، والناشط السياسي مارتن لوثر كينج الابن.
خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرما يكشف سبب تعرض ابنته للضرب
قال أحمد مصطفى، والد الطالبة كرما ضحية التعدي داخل مدرسة دولية بالتجمع: “أنا كنت في حالة ذهول لما شوفت الفيديو، قلبي كان بيبكي، متصورتش إن ابنتي تتعرض لهذا الاعتداء الوحشي”.
ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن (فيديو)
ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، كلمة في "احتفال النصر" الذي أقيم في واشنطن بمشاركة الآلاف من أنصاره.
طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية
تستعد محافظة الجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة الجبر والإحصاء ومادة الهندسة.
أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته
منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، مساء أمس الأحد، عفوا عن 5 أشخاص، أحدهم متوفي.
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 يناير 2025
سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات في سعر كيلو الفراخ بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 20 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
لاعب الأهلي السابق يكشف سر انقلاب الجماهير على الإدارة
أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، سبب غضب الجماهير من إدارة القلعة الحمراء.
رغم تحذيرات الاحتلال، الاحتفالات تملأ شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى (فيديو)
ضجت عدة شوارع بـالضفة الغربية بالاحتفالات، عقب مرور حافلة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
تطوير المطارات والنهوض بقطاع الطيران بجدول أعمال الشيوخ اليوم
تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.
الكهرباء تحدد خطوات تركيب عدادات كودية للمنازل المخالفة
يبحث عدد كبير من المواطنين عن المستندات المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودية للمبانى المخالفة، خاصة بعد قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة تركيب عدادات كودية لكافة المباني المخالفة وانتهاء العمل بنظام الممارسة لي استهلاك التيار.
أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية
أسدل الستار أمس الأحد على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.
ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور
سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.
إيلون ماسك: سنجعل أمريكا قوية للأبد
وعد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وحليف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأحد بجعل الولايات المتحدة "قوية لقرون"، خلال تجمع للملياردير الجمهوري في واشنطن عشية تنصيبه.
قانون الضمان الاجتماعي، حالات يخصم فيها من قيمة الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددا من الحالات التي يتم فيها الخصم من قيمة الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم مونبلييه الفرنسي
أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك مفاوضات مع موسى التعمري، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي؛ لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
حماس تعلن موعد إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في غزة
نقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حركة حماس قوله، إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة سيتم، مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تم، الأحد، الإفراج عن ثلاث أسيرات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
حريق هائل بثلاجة للمواد الغذائية في القليوبية
نشب منذ قليل حريق هائل في ثلاجة بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات للسيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المجاورة.
كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لإدارة العمليات في سوريا، إتلاف 100 مليون حبة من مخدر الكبتاجون مملوكة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل تصديرها للخارج.
تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو)
علق الفنان تامر حسني، على استعراضه مع الفنانة نيللي كريم بحفل جوي أووردز 2025 بالرياض.
خناقة مدرسة التجمع، والدة كرمة تكشف مفاجأة بشأن الطالبة المعتدية (فيديو)
قالت نسرين أنور، والدة طالبة التجمع الخامس، كرمة أحمد تيسير: "ابنتي تحسنت نفسيا بعد معرفة قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة التعدي عليها من قبل زميلاتها الطالبات بمدرسة التجمع".
أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية
بدأ، أمس الأحد، التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025، ويبحث المواطنون عن أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.
العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك
انتشلت السلطات المكسيكية 24 جثة من مقبرة جماعية سرية اكتشفت في ديسمبر في ضواحي غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن البلاد، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، أمس الأحد.
50 ألف كفالة، إخلاء سبيل الطالبات المتهمات في مشاجرة مدرسة التجمع
أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل الطالبات المتهمات في مشاجرة مدرسة التجمع بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهن.
وكانت قد أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل 3 طالبات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة بالتجمع، ما أسفر عن إصابتها، وذلك بضمان محل الإقامة.
النيران أكلت كل شيء واستمرت 3 ساعات، التفاصيل الكاملة لحريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية
النار أكلت كل شيء وتحول المكان إلى فحم، هكذا انتهت أكبر ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية القليوبية، حيث لم تبقِ النار علي أي شيء.
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