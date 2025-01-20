أخبار مصر: إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي، حريق هائل في ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية، مفاجأة في خناقة مدرسة التجمع، اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي "WiFi Calling" في السوق المصرية، اليوم الإثنين، في مصر بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نص التحريات الأولية لرجل أعمال “ر. ح.ر” متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

أعلنت هيئة السجون في إسرائيل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.

تكبدت أسعار الذهب خسائر، في المعاملات المبكرة الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي خفف الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوضوح بشأن سياسات الإدارة المقبلة.

تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن صعود الفرق المصرية لدور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إنه سينشر السجلات الخاصة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، والناشط السياسي مارتن لوثر كينج الابن.

قال أحمد مصطفى، والد الطالبة كرما ضحية التعدي داخل مدرسة دولية بالتجمع: “أنا كنت في حالة ذهول لما شوفت الفيديو، قلبي كان بيبكي، متصورتش إن ابنتي تتعرض لهذا الاعتداء الوحشي”.

ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، كلمة في "احتفال النصر" الذي أقيم في واشنطن بمشاركة الآلاف من أنصاره.

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة الجبر والإحصاء ومادة الهندسة.

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، مساء أمس الأحد، عفوا عن 5 أشخاص، أحدهم متوفي.

سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الانخفاضات في سعر كيلو الفراخ بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 20 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، سبب غضب الجماهير من إدارة القلعة الحمراء.

ضجت عدة شوارع بـالضفة الغربية بالاحتفالات، عقب مرور حافلة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن المستندات المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكودية للمبانى المخالفة، خاصة بعد قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة تركيب عدادات كودية لكافة المباني المخالفة وانتهاء العمل بنظام الممارسة لي استهلاك التيار.

أسدل الستار أمس الأحد على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

وعد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وحليف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأحد بجعل الولايات المتحدة "قوية لقرون"، خلال تجمع للملياردير الجمهوري في واشنطن عشية تنصيبه.

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددا من الحالات التي يتم فيها الخصم من قيمة الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك مفاوضات مع موسى التعمري، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي؛ لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حركة حماس قوله، إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة سيتم، مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تم، الأحد، الإفراج عن ثلاث أسيرات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

نشب منذ قليل حريق هائل في ثلاجة بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات للسيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المجاورة.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لإدارة العمليات في سوريا، إتلاف 100 مليون حبة من مخدر الكبتاجون مملوكة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل تصديرها للخارج.

علق الفنان تامر حسني، على استعراضه مع الفنانة نيللي كريم بحفل جوي أووردز 2025 بالرياض.

قالت نسرين أنور، والدة طالبة التجمع الخامس، كرمة أحمد تيسير: "ابنتي تحسنت نفسيا بعد معرفة قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة التعدي عليها من قبل زميلاتها الطالبات بمدرسة التجمع".

بدأ، أمس الأحد، التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025، ويبحث المواطنون عن أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

انتشلت السلطات المكسيكية 24 جثة من مقبرة جماعية سرية اكتشفت في ديسمبر في ضواحي غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن البلاد، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، أمس الأحد.

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، سبيل الطالبات المتهمات في مشاجرة مدرسة التجمع بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهن.

وكانت قد أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل 3 طالبات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة بالتجمع، ما أسفر عن إصابتها، وذلك بضمان محل الإقامة.

النار أكلت كل شيء وتحول المكان إلى فحم، هكذا انتهت أكبر ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية القليوبية، حيث لم تبقِ النار علي أي شيء.

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