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خارج الحدود

إيلون ماسك: سنجعل أمريكا قوية للأبد

ماسك وترامب، فيتو
ماسك وترامب، فيتو

تنصيب ترامب ، وعد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وحليف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأحد بجعل الولايات المتحدة "قوية لقرون"، خلال تجمع للملياردير الجمهوري في واشنطن عشية تنصيبه.

وقال ماسك على المنصة إلى جانب ترامب "هذا الانتصار هو حقا البداية، ما يهم هو إحداث تغييرات كبيرة وإرساء أسس لتكون أمريكا قوية لقرن من الزمن، لقرون وإلى الأبد".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تعهد خلال تجمّع حاشد أمس الأحد في واشنطن عشيّة تنصيبه، بإنهاء ما سماه "غزو" المهاجرين غير النظاميين، وهو أحد المواضيع الرئيسية لحملته.

وقال ترامب لآلاف من مؤيّديه الذين تجمّعوا في قاعة للرياضة والحفلات في العاصمة الأمريكية "سنوقف الغزو عند حدودنا".

وأكد ترامب أنه سيتصرّف "بسرعة وقوّة غير مسبوقتين" عندما يتسلم الاثنين منصبه رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف: "اعتبارا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا، علينا أن نفعل ذلك" وفق تعبيره.

وفي سياق آخر شدّد الرئيس الأمريكي المنتخب على ضرورة "إنقاذ تيك توك"، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلّق تطبيق قانون يُحظّر هذه المنصّة التي تعذّر الوصول إليها موقتا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ترامب: "صراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه".

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