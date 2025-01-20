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محافظات

النيران أكلت كل شيء واستمرت 3 ساعات، التفاصيل الكاملة لحريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية

حريق ثلاجات القناطر
حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو

النار أكلت كل شيء وتحول المكان إلى فحم، هكذا انتهت أكبر ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية القليوبية، حيث لم تبقِ النار علي أي شيء.

10 صور ترصد حريق ثلاجة القناطر الخيرية في القليوبية

محافظ القليوبية ينتقل لمكان حريق ثلاجة الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية

حريق ثلاجات خضار بالقناطر الخيرية القليوبية

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية  مساء أمس الأحد خبر يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغري بمدينة القناطر الخيرية.

 

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حريق ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بالقليوبية 

تابع  المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية أعمال السيطرة على الحريق الذي اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية وقد أسفر الحريق عن إصابة واحدة باختناق وقد تم الدفع بـ18 سيارة من الإدارة العامة للحماية المدنية والمنطقة الجغرافيه البترولية وأربع سيارات إسعاف.

 

السيطرة على حريق ثلاجات القناطر وبدء عملية التبريد 

سيطرت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية على حريق اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدء مرحلة التبريد لحريق القناطر الخيرية بالقليوبية 


تقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لرجال الشرطة والمنطقة الجغرافية البترولية ممثلة في اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والمهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية على الجهود التي بذلته للسيطرة على الحريق.

متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو
متابعة حريق ثلاجات القناطر الخيرية القليوبية،فيتو

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مدينة القناطر الخيرية محافظ القليوبية حريق القليوبية حريق القناطر الخيرية القليوبية

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10 صور ترصد حريق ثلاجة القناطر الخيرية في القليوبية

محافظ القليوبية ينتقل لمكان حريق ثلاجة الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية

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