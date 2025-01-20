ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن (فيديو)

تنصيب ترامب، ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، كلمة في "احتفال النصر" الذي أقيم في واشنطن بمشاركة الآلاف من أنصاره.

ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

وقال ترامب: “سيتم إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن”، محذرًا: "سنوقف الغزو عند حدودنا".

وشدد ترامب خلال كلمته على أنه سيعمل "بسرعة وقوة غير مسبوقتين". كما تطرق لحظر تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة قائلًا: "يجب علينا إنقاذ تيك توك".

ويمثل هذا الحدث أول خطاب رئيسي لترامب في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونجرس.

وقد ملأ آلاف من مؤيدي ترامب قاعة ضخمة في واشنطن أمس الأحد للاحتفال بانتصاره في الانتخابات وذلك عشية عودته إلى السلطة حاملًا خططًا كبيرة لإعادة تشكيل سياسة الهجرة والتجارة الأميركية.

ورقص كثيرون على أنغام عرض موسيقي خلال انتظارهم وصول ترامب لتجمع النصر الذي يقام تحت شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" بقاعة "كابيتال وان أرينا" للألعاب الرياضية المقرر أن تستضيف بعضًا من احتفالات التنصيب الاثنين.

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