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اقتصاد

اليوم، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصرية رسميا

الواي فاي، فيتو
الواي فاي، فيتو

الاتصال عبر الواي فاي، يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي "WiFi Calling" في السوق المصرية، اليوم الإثنين، في مصر بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

ويعقب الإطلاق مؤتمرًا صحفيًا، للمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبحضور ممثلين لشركات الاتصالات الأربع.

معلومات عن تقنية الواي فاي السريع 

وتوفر تقنية الواي فاي WiFi6E سرعات أعلى وزمن استجابة أقل وكفاءة أكبر في استخدام الشبكات اللاسلكية، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من المستخدمين بشبكات الإنترنت الداخلية.

وتعمل تقنية الواي فاي Wi-Fi 6E أيضًا على نطاق 6 جيجا هرتز لزيادة عرض النطاق الترددي، وتوفر شبكة Wi-Fi 6E سرعات لاسلكية أسرع وزمن وصول أقل وتداخلًا أقل للإشارة، طالما أن الجهاز المدعوم متصل بجهاز توجيه Wi-Fi 6E كما يمكن لشبكة Wi-Fi 6E التعامل مع المزيد من الاتصالات المتزامنة دون انخفاض في الأداء، مما يجعلها مثالية للبيئات التي تحتوي على العديد من الأجهزة المتصلة، مثل المنازل الذكية.

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