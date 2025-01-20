حريق هائل بثلاجة للمواد الغذائية في القليوبية

نشب منذ قليل حريق هائل في ثلاجة بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات للسيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المجاورة.



وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

حريق هائل بثلاجة بالقناطر الخيرية



تلقت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب في ثلاجة بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

10 سيارات للسيطرة علي حريق بثلاجة بالقليوبية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له جارٍ تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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