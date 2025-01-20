الذهب يتراجع مع انحسار التوترات وتركيز الأسواق على ترامب

تكبدت أسعار الذهب خسائر، في المعاملات المبكرة الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي خفف الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوضوح بشأن سياسات الإدارة المقبلة.

تحديث الأسعار



انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2690.81 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2734.90 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

وأطلقت حركة حماس سراح ثلاث رهينات إسرائيليات، فيما قامت إسرائيل بإطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا أمس الأحد، في اليوم الأول من وقف إطلاق نار جاء بعد حرب استمرت 15 شهرا دمرت قطاع غزة وأشعلت الشرق الأوسط.

وتترقب أطراف السوق تنصيب ترامب في وقت لاحق الاثنين، ومن المتوقع أن تتسبب سياساته المتعلقة بـ الرسوم الجمركية في تأجيج التضخم وإشعال حروب تجارية واحتمال زيادة جاذبية أصول الملاذ الآمن.

وسيعتمد المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية على مدى جدية الإدارة المقبلة في تنفيذ تعهدات ترامب السياسية.

ووفقا لأغلبية طفيفة من خبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، فمن المرجح أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 يناير وأن يستأنف خفضها في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 944.25 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.05 دولار للأونصة.

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