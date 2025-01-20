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خارج الحدود

ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

تنصيب ترامب، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إنه سينشر السجلات الخاصة باغتيالي الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، والناشط السياسي مارتن لوثر كينج الابن.

وخلال كلمة له أمام الآلاف من أنصاره في واشنطن قبيل ساعات من موعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أطلق مجموعة تصريحات، أغلبها كانت تتحدث عن خطواته اللاحقة عندما يعود إلى البيت الأبيض.

وأضاف ترامب: "اعتبارًا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك".

كما تعهّد ترامب بإنهاء "غزو" المهاجرين غير النظاميين، وهو أحد المواضيع الرئيسية لحملته. وقال ترامب: "سنوقف الغزو عند حدودنا".

هذا وتطرق ترامب خلال كلمته لحظر تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة قائلًا: "يجب علينا إنقاذ تيك توك.. صراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه".

ويمثل هذا الحدث أول خطاب رئيسي لترامب في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونجرس.

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