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خارج الحدود

أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، مساء أمس الأحد، عفوا عن 5 أشخاص، أحدهم متوفي.

وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن منح عفوا بعد الوفاة للقومي ماركوس جارفي، كما منح عفوا رئاسيا للناشطين رافي راجبير وكيمبا سميث برادي.

وتم تخفيف العقوبات عن شخصين آخرين، حيث أصبح من المقرر الآن أن تنتهي عقوبتهما في 18 فبراير.

وأفاد بيان البيت الأبيض أن "هؤلاء الأشخاص الذين تم منحهم العفو قدموا مساهمات كبيرة في تحسين مجتمعاتهم".

ويُذكر أن جارفي توفي في عام 1940، بعد أن أمضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بتهمة الاحتيال عبر البريد قبل أن يخفض الرئيس آنذاك كالفين كوليدج عقوبته في عام 1927.

وعادة ما يستخدم رؤساء الولايات المتحدة سلطاتهم في العفو قرب نهاية ولاياتهم.

وقضى بايدن آخر أيامه كرئيس الأحد في ولاية ساوث كارولينا، حيث حث الأمريكيين على "التحلي بالإيمان بيوم أفضل قادم" وتناول تأثير كل من حركة الحقوق المدنية والدولة نفسها في مساره السياسي.

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جو بايدن ماركوس جارفي البيت الأبيض ساوث كارولينا حركة الحقوق المدنية

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