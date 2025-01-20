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رياضة

أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أسدل الستار أمس الأحد على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

وضمنت ثمانية فرق التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية من بينهم خمسة أندية عربية منهم فريقان من مصر وفريقان من الجزائر على رأسهم؛ نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والمصري البورسعيدي. 

 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- سيمبا التنزاني (متصدر المجموعة الأولى).

2- شباب قسنطينة الجزائري (وصيف المجموعة الأولى).

3- نهضة بركان المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

4- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (وصيف المجموعة الثانية).

5- اتحاد العاصمة الجزائري (متصدر المجموعة الثالثة).

6- أسيك ميموزا الإيفواري (وصيف المجموعة الثالثة).

7- الزمالك (متصدر المجموعة الرابعة).

8- المصري البورسعيدي (وصيف المجموعة الرابعة)


ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

 

1- الزمالك: 11 نقاط.

2- المصري:  9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

 

وكان الصفاقسي التونسي قد ودع البطولة في مفاجأة كبرى بعد أن ظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 12 نقطة.

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