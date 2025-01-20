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كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

حبوب الكبتاجون، فيتو
حبوب الكبتاجون، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لإدارة العمليات في سوريا، إتلاف 100 مليون حبة من مخدر الكبتاجون مملوكة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل تصديرها للخارج.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية في بيان إنه بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من الحصول على معلومات تفيد بوجود شحنات من حبوب كبتاجون مجهزة للتصدير عبر مرفأ اللاذقية إلى عدة دول عربية وغربية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

 

وأضاف البيان أنه بعد "إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد مواقع الشحنات المخفية في مستودعات قرب مرفأ اللاذقية، والتي تعود ملكيتها للهارب المجرم ماهر الأسد".

وتابع أن العمليات أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون و"البودرة المخدرة"، التي كانت معبأة داخل ألعاب الأطفال، مما يعكس خطورة هذه العمليات وطرق التهريب المستخدمة.

وأوضح المكتب أن عدد الحبوب التي كانت معدة للتصدير تقدر بحوالي 100 مليون حبة، مما كان سيسبب تهديدا كبيرا للصحة العامة والأمن الاجتماعي في العديد من الدول.

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سوريا مخدر الكبتاجون ماهر الأسد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد اللاذقية العاب الاطفال

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