العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

انتشلت السلطات المكسيكية 24 جثة من مقبرة جماعية سرية اكتشفت في ديسمبر في ضواحي غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن البلاد، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، أمس الأحد.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية خاليسكو في بيان إن البحث في المنطقة الواقعة في غرب المكسيك بدأ في 13 ديسمبر 2024 في قطعة أرض تابعة لبلدية زابوبان، واستمر شهرا لأن البقايا البشرية تم تقطيعها وتعبئتها في 72 كيسا.

واستخدم المحققون وخبراء الطب الشرعي في بحثهم "طائرات بلا طيار مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة جيورادار" وكلاب، بحسب المصدر نفسه.

وقال مكتب المدعي العام إنه تم التعرف إلى ستة أشخاص، هم امرأة واحدة وخمسة رجال، كان أبلِغ عن اختفائهم بين عامي 2021 و2023.

وقالت مصادر لوكالة فرانس برس إن خبراء الطب الشرعي يواصلون تحديد هوية الأشخاص الـ18 الآخرين.

خاليسكو هي الولاية المكسيكية التي فيها أكبر عدد من الأشخاص المفقودين، إذ بلغ العدد 15,382 حالة حتى 31 ديسمبر، وفق معلومات من مكتب نائب المدعي العام للولاية لشؤون المفقودين.

وتُعزى هذه الظاهرة بشكل أساسي إلى أعمال الجريمة المنظمة في المنطقة والتي يهيمن عليها كارتل خاليسكو الجيل الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.