الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص التحريات الأولية في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

محمد مجدي أفشة، فيتو
محمد مجدي أفشة، فيتو

 تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نص التحريات الاولية لرجل أعمال “ر. ح.ر” متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي  أفشة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأثبتت التحريات الأولية من خلال الكشف المبدئي على المتهم أن لديه أحكاما قضائية أخرى خاصة بقضايا تبديد.

النصب على اللاعب مجدي قفشة 

وكان محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقى بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

 

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وألقى القبض على المتهم، وهو طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحريات الأولية القاهرة الجديدة النصب على اللاعب مجدى قفشة النيابة العامة أمن القاهرة قسم شرطة التجمع محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي منطقة التجمع نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

أول تعليق من والد طالبة التجمع بعد قرار إخلاء سبيل المتهمات بالاعتداء على ابنته

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

خناقة مدرسة التجمع، إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة التعدي على الطالبة كرمة

مستندات ومحادثات، محامي أفشة يقدم إثباتات نصب رجل أعمال على موكله في 13 مليون جنيه

خناقة مدرسة التجمع، النيابة تتحفظ على 6 مقاطع مصورة

تحقيقات موسعة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

تفاصيل التقرير الطبي المسلم للنيابة بواقعة الاعتداء علي طالبة التجمع

ads

الأكثر قراءة

اليوم، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصرية رسميا

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 يناير 2025

خناقة مدرسة التجمع، والدة كرمة تكشف مفاجأة بشأن الطالبة المعتدية (فيديو)

نص التحريات الأولية في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

لاعب الأهلي السابق يكشف سر انقلاب الجماهير على الإدارة

أول قرار في اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرما يكشف سبب تعرض ابنته للضرب

الكهرباء تحدد خطوات تركيب عدادات كودية للمنازل المخالفة

منوعات

المزيد

"الأغذية العالمي" يضع خططا عاجلة للتدخل في غزة

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية