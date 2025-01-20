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خارج الحدود

حماس تعلن موعد إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في غزة

صور الأسرى المحتجزين
صور الأسرى المحتجزين في غزة، فيتو

الأسرى الفلسطينيون، نقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حركة حماس قوله، إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة سيتم، مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تم، الأحد، الإفراج عن ثلاث أسيرات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين سيجري مساء يوم السبت القادم في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف النار".

يأتي هذا بينما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها بالهدنة في غزة التي دخلت حيز التنفيذ، الأحد، لكنها أكدت أنّ ذلك "مرهون بالتزام" إسرائيل.

لكن كتائب القسام أوضحت أن أي انتهاكات إسرائيلية محتملة من شأنها أن تهدد العملية وحياة الأسرى.

وحث أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الوسطاء في كلمة مصورة على حمل إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال "إننا حريصون على إنجاح كافة بنود الاتفاق ومراحله حقنا لدماء شعبنا وتطلعا لتحقيق أهدافه، وندعو كافة الوسطاء إلى إلزام العدو بذلك".

وسلّمت حماس، الأحد، الدفعة الأولى من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة  إلى الصليب الأحمر الذي سلّم بدوره الإسرائيليات الثلاث إلى الجيش الإسرائيلي.

ووصلت الأسيرات إلى إسرائيل، وهن أول دفعة من 33 أسيرًا سيتم الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الممتدة على ستة أسابيع. ويتم خلال هذه الفترة أيضا الإفراج عن قرابة 1900 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وتتوقف العمليات القتالية بموجب الاتفاق، وتنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة.

هذا وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت، أن أول ثلاث محتجزات إسرائيليات تم الإفراج عنهن من جانب حماس في صحة جيدة. وأفاد موقع "واي نت" بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت الجيش الإسرائيلي أن المحتجزات المفرج عنهن بصحة جيدة.

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