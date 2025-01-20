نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم مونبلييه الفرنسي

الأهلي، أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك مفاوضات مع موسى التعمري، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي؛ لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بلال في تصريحات تليفزيونية: "الجميع يحمل إدارة الأهلي، ما وصل إليه فريق الكرة، وهناك جزء يتحمله المدرب".

كولر وافق على رحيل ديانج

وواصل: "كولر وافق على رحيل أليو ديانج، وتم التعاقد مع رضا سليم، ولم يشارك رغم أن كولر من طلبه".

كولر، فيتو

كولر السبب في جميع أزمات الأهلي

وشدد بلال: "الإدارة قامت بالتعاقد مع أشرف داري ويوسف أيمن، لتعويض رحيل محمد عبد المنعم، وتم توفير البديل في ثوانٍ، ولكن كولر السبب في رحيل أحمد عبد القادر، وهو السبب في جميع الأزمات الفنية في الأهلي".

مفاوضات الأهلي مع موسى التعمري

وشدد: "أعلم أن الأهلي يفاوض موسى التعمري لاعب مونبيلييه الفرنسي، والفريق طلب 6.5 مليون يورو للموافقة على انتقاله للأهلي".

وأكمل: "وكيل اللاعب مصري وصديقي واللاعب يرحب بالانتقال للأهلي، ولكن الأزمة في طلبات النادي الفرنسي المالية".

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