هيئة السجون الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا

الأسرى الفلسطينيون، أعلنت هيئة السجون في إسرائيل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.

ووصلت الأسيرة المقدسية زينة بربر إلى منزل عائلتها في القدس بعد الإفراج عنها من سجن المسكوبية.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل أن يتوجهوا إلى بلداتهم في الضفة الغربية.

وشوهدت حافلات الصليب الأحمر وهي تغادر السجن.

وتأخرت العملية لساعات، وقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" في وقت سابق، إنه "أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم في سجون عوفر، تبين أن هناك نقصا في أسيرة".



وأشار المكتب إلى أن "الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للالتزام في قائمة الأسرى المتفق عليها"، مؤكدا أنه "خلال وقت قصير تنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم".

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