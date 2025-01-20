الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو)

تامر حسني ونيللي
تامر حسني ونيللي كريم، فيتو

تامر حسني ونيللي كريم، علق الفنان تامر حسني، على استعراضه مع الفنانة نيللي كريم بحفل جوي أووردز 2025 بالرياض.

 

رسالة تامر حسني لنيللي كريم

وقال تامر حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "أشكر نيللي كريم لأنها دايما متجددة ومتنو عة وجميلة في كل شيء تقدمه".

مسئولية استعراض تامر حسني 

وتابع: "كانت مسئولية كبيرة في تقديم شيء مختلف وسط الفنانين العالميين، وأنا دائما عندي غيرة على الفنان المصري والعربي وأدرك بوجود نجوم عالميين متواجدين بحفل جوي أووردز".

 

حدث عالمي في جوي أووردز 

وأكمل: "وجدت كل الدعم من تركي آل الشيخ وقيل لي احلم وستجد ما ترغب فيه متوفرا في الاستعراض، رأيت مهرجان وحدث فوق العالمي على مستوى التنظيم، رأيت إبهار وعمل فني به جهد فكري كبير، الحدث كان فوق العالمي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر حسني الفنان تامر حسني نيللى كريم الفنانة نيللي كريم جوي اووردز عمرو أديب

مواد متعلقة

تامر حسني يمازح بناته بسبب هذا الفيديو

تامر حسني يطير ويتألق بأغنية "يا بنت الإيه" في joy awards (فيديو)

نيللي كريم تصور مسلسل "جاني في المنام " بالسادس من أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من والد طالبة التجمع بعد قرار إخلاء سبيل المتهمات بالاعتداء على ابنته

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

50 ألف كفالة، إخلاء سبيل الطالبات المتهمات في مشاجرة مدرسة التجمع

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

تعرف على الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من غزة

حريق هائل بثلاجة للمواد الغذائية في القليوبية

منوعات

المزيد

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية