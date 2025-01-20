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رياضة

لاعب الزمالك السابق يعلن موعد انتهاء الأزمة المالية للأبيض

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن صعود الفرق المصرية لدور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: مبروك للفرق المصرية الأربعة التأهل فى أفريقيا واتمنى تواجدهم في النهائي.

الجزيري المهاجم الأول في الزمالك 

وأضاف: محمد عاطف ومحمد السيد يستحقان الفرصة فى الزمالك، وزيزو يطبق قواعد الاحتراف فى ملف تجديد عقده.

وأردف: هدف الجزيري الثالث أمام إنيمبا ذكرنى بهدف حسن شحاتة فى المصري، وهو  المهاجم الأول فى الزمالك من وجهة نظري.

موعد إنتهاء أزمة الزمالك المالية 

وتابع: أزمات الزمالك المالية ستنتهى خلال شهر والأمور سوف تتحسن على أغلب المستويات

واختتم: المصري يسير بخطى ثابتة في الكونفدرالية، وصعوده مع الزمالك إلى ربع نهائى الكونفدرالية متوقع.

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محمد صلاح الزمالك دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية الجزيري

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