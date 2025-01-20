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رياضة

لاعب الأهلي السابق يكشف سر انقلاب الجماهير على الإدارة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، سبب غضب الجماهير من إدارة القلعة الحمراء.

وقال بلال، في تصريحات تليفزيونية: "في كل المؤتمرات الصحفية يتحدث عن عدم وجود تدعيمات ويريد أن يتنصل من المسئولية".

 

غضب جماهير الأهلي بسبب كولر 

وتابع: "هناك غضب بين جماهير الأهلي، منذ أول مرة تحدث فيها كولر عن الصفقات وعدم وجود تدعيمات".

وواصل: "الأهلي حتى الآن لا يعرف قيمة مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية، حتى يتم وضع ميزانية للتعاقدات".

وشدد: "كولر مستمر في الأهلي حتى كأس العالم للأندية، والأهلي سيبرم صفقات في يناير الجاري".

 

اختيارات كولر علامة استفهام 

واستكمل: "طريقة لعب الأهلي في المباريات الأخيرة، نرى فيها مساحات بين الخطوط، وأرى أنه من الأفضل عدم مشاركة أفشة أساسيا، بجانب مشاركة كوكا على حساب الدبيس، واختيارات كولر عليها علامات استفهام".

وأردف: "كولر يقوم بأشياء غريبة في التشكيل من أجل أن تنقلب الجماهير على الإدارة بسبب الصفقات؟.. وهناك لاعبون على مستوى عالٍ يتواجدون على مقاعد البدلاء".

وعن مباراة الزمالك قال: "محمد السيد، لاعب يمتلك شخصية وسيكون له مستقبل كبير مع الزمالك، خاصة وأنه صغير السن".

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