أخبار مصر: انفجار خط مواسير غاز بالقليوبية، قفزة بأسعار اللحوم، الحضري يلمح إلى مؤامرة ضد الشناوي، وفاة الفريق جلال الهريدي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انفجار خط مواسير غاز بطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة والدفع بـ 15 سيارة إطفاء (صور)

انفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

وفاة الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن

أعلن حزب حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، وقال “حماة الوطن” في بيان مقتضب على الصفحة الرسمية للحزب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان مصر وتكشف خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ظاهرتين جويتين مقلقتين.

هتمسح اسمه من السجلات، خطوة أخيرة من جنيفر لوبيز قبل الطلاق رسميًّا من بن أفليك

انتهت جنيفر لوبيز وبن أفليك من تسوية طلاقهما، وطلبا من قاضٍ إنهاء إجراءات الانفصال.وقدمت لوبيز مستندات يوم الإثنين في محكمة لوس أنجلوس العليا تُظهر أن الزوجين السابقين قد قاما بتسوية طلاقهما من خلال الوساطة في سبتمبر، أي بعد حوالي شهر من تقديم لوبيز طلب الطلاق.

النيران وصلت إلى عنان السماء، اللقطات الأولى لانفجار خط مواسير الغاز بالخانكة (فيديو)

حصلت فيتو على فيديو لانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بالخانكة في القليوبية الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، وأسفر عن احتراق 4 تريلات ولودرين.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال التبت بالصين إلى 53 حالة وفاة وعشرات المصابين (فيديو)

قتل 53 شخصا على الأقل وأصيب 62 آخرين في زلزال بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر وقعت صباح اليوم الثلاثاء في التبت الصينية.

الأب الروحي لوحدات الصاعقة وأصغر قائد في تاريخ الجيش المصري، ما لا تعرفه عن الفريق جلال الهريدي

أعلن حزب حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب.

رغم ظروفه المالية الصعبة، فنان يرفض عرضا من ولاية أمريكية بسبب إسرائيل

رفض الفنان جاكوب بورمود من ولاية ميزوري عرضا من إحدى ضواحي جنوب فلوريدا لعرض أحد تماثيله المعدنية التجريدية مقابل 3500 دولار، بعد أن اكتشف أن العقد ينص على منعه من "مقاطعة إسرائيل".

اليوم، تعديل مواعيد قطارات الخط الثالث للمترو بسبب مباراة الأهلي

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل القطارات اليوم الثلاثاء، للتيسير على جمهور النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة اليوم أمام سموحة في الدوري الممتاز.

بعد موافقة صحة البرلمان، حبس الأطباء فى هذه الحالة بقانون المسؤولية الطبية

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعدما شهدت اجتماعات لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، الموافقة على مشروع القانون، بعد حسم عدد من المواد الخلافية، منها تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم" الذى يترتب عليه معاقبة الطبيب بالحبس.

مذكرة جديدة لتوقيف رئيس كوريا الجنوبية

قال فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية إنه أعاد تقديم طلب مذكرة لتوقيف الرئيس يون سيوك يول لتمديد الموعد النهائي لتوقيفه من أجل استجوابه حول دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.

إسرائيلي ومرتزقة أمريكيون، فنزويلا تعتقل 125 أجنبيا خططوا لانقلاب في البلاد

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو اعتقال 125 أجنبيًّا بينهم إسرائيلي للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد.

قاض أمريكي يرفض طلب ترامب لتأجيل النطق بالحكم في قضية "شراء الصمت"

أُحبطت محاولة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب،أمس الإثنين، لتأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمى في قضيته المعروفة بـ " شراء الصمت"، بينما يستأنف حكما أيّد الإدانة ويمهد الطريق ليصبح أول رئيس يتولى منصبه وهو مُدان بجرائم.

حتى الكولومبي هتزيد، شعبة القصابين تكشف عن ارتفاع جديد في أسعار اللحوم

سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، على الرغم من ثبات سعرها خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، فلماذا ارتفعت أسعار اللحوم في السوق؟

بيبيع ويشتري في النادي، نجم الزمالك يطالب برحيل سيف الدين الجزيري

انتقد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، تصرفات التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع إدارة النادي.

إيران ترد على تصريحات نائب بريطاني توقع قرب سقوط خامنئي

ردت سفارة إيران في لندن على تصريحات النائب البريطاني توم توجندهات بشأن اغتيال الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وربطه بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتوقع سقوط النظام الإيراني في السنوات الثلاث المقبلة.

اليوم، الأهلي يسعى لإرضاء جماهيره الغاضبة على حساب سموحة في الدوري

يستضيف إستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اليوم، إجازة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الميلاد، والمركزي يرجئ عطاء سحب فائض السيولة

أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

حدث تاريخي تشهدة المملكة العربية السعودية عام 2026، حيث تستضيف عرض "رويال رامبل" ضمن عروض المصارعة الترفيهية "WWE".

هجوم متعمد وعايزين يحركوا اللجان ضده، رسالة دعم نارية من عصام الحضري لمحمد الشناوي

وجه الأسطورة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، رسالة نارية لدعم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

بعد تجاهلهم من قبل، محمد رمضان يصالح جمهوره بمسابقة جديدة بمليون جنيه: هسلمهم الفلوس بنفسي

بعد انتقاد مسابقة الـ 5 ملايين جنيه، طرح الفنان محمد رمضان مسابقة جديدة بمليون جنيه عن اسم أغنيته القادمة، مؤكدًا أنه سيسلم الفائز الجائزة بنفسه.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسموحة وآرسنال ضد نيوكاسل

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس كاراباو).

تسجيل أول حالة وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأمريكية مساء أمس الإثنين تسجيل أول حالة وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور، مشيرة الى أنها تعود لمريض مسنّ كان يعاني من أمراض أخرى.

بالصدفة وبطريقة عفوية، قصة حسناء تونسية تحولت من راعية أغنام إلى نجمة تيك توك (صور)

سبحان مغير الأحوال، فجأة تحولت راعية أغنام في تونس إلى نجمة على تطبيق "تيك توك، وكانت "جودة الجريسي، نشرت مقاطع فيديو وثّقت من خلالها حياتها اليومية وتفاصيل عملها، ونشرت عن طريقها رسائل تحثّ على العمل وعدم الاستسلام للبطالة.

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