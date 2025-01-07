انفجار خط مواسير غاز بطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة والدفع بـ 15 سيارة إطفاء (صور)

انفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

من جانبه كشف مصدر أمني أن سبب الانفجار كسر في خط غاز قطر 16 بوصة عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

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