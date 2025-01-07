مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسموحة وآرسنال ضد نيوكاسل

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس كاراباو).

الدوري المصري الممتاز

الأهلي مع سموحة 4 مساء - أون تايم سبورتس 1

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

آرسنال مع نيوكاسل 10 مساء - بي إن سبورتس 1

كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون مع القادسية 5 مساء - SSC SPORT

اتحاد جدة مع الهلال 7.30 مساء - SSC SPORT

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