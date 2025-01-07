بيبيع ويشتري في النادي، نجم الزمالك يطالب برحيل سيف الدين الجزيري

انتقد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، تصرفات التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع إدارة النادي.

أحمد عبد الحليم ينتقد سيف الدين الجزيري

وقال عبد الحليم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" اللي يبيع ويشتري في نادي الزمالك، يرحل، وسيف الجزيري لم يؤد مع الزمالك في الموسم الحالي، ولا يصح أن يبيع ويشتري في النادي في هذا التوقيت".

وتابع: "سيف الجزيري، كان عليه أن يطلب من وكيله عدم الضغط على الزمالك، لأنه يعلم الظروف التي يمر بها النادي".

وأوضح: "الزمالك دائمًا يمر بظروف صعبة، لا يتحمل أحد، وجمهور الزمالك هو السند الرئيسي للنادي وأشفق على الإدارة بسبب الأزمات التي يمر بها النادي، وأتمنى أنهم يكونوا قادرين على حل تلك الأمور".

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