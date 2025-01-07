الثلاثاء 07 يناير 2025
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اقتصاد

اليوم، إجازة رسمية للبنوك بسبب عيد الميلاد، والمركزي يرجئ عطاء سحب فائض السيولة

بنوك،فيتو
بنوك،فيتو

أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.

 

استئناف العمل في البنوك غدا 

وأشار  البنك المركزي إلى أنه يُستأنف العمل صباح غد الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

وأرجأ البنك المركزي المصري سحب فائض السيولة المقدمة من البنوك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت للسوق المفتوح من موعده الدوري كل يوم الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب إجازة البنوك اليوم.

وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أنه يعتزم طرح عطاء للوديعة الأسبوعية غد مع استحقاق الوديعة السابقة بقيمة 639.15 مليار جنيه بسعر عائد 27.75% في عطاء السوق المفتوح.

 

تثبيت أسعار الفائدة

 وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماع 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب حيث قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

معدلات التضخم المستهدفة

 كما قررت خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026، والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم

وفي سياق مختلف كشف البنك المركزي المصرى عن أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 47,109 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2024.

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