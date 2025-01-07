حتى الكولومبي هتزيد، شعبة القصابين تكشف عن ارتفاع جديد في أسعار اللحوم

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، على الرغم من ثبات سعرها خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، فلماذا ارتفعت أسعار اللحوم في السوق؟

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم ارتفعت نحو 20% بالأسواق

قال شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم في المحال ارتفعت نحو 20% بالتزامن مع استعداد الأخوة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

اسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم كانت مستقرة بسبب قلة المبيعات

وأوضح «جابر» أن أسعار اللحوم كانت مستقرة دون تغير، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية؛ متأثرة بحالة الركود في المحال الناتجة عن قلة مبيعات اللحوم مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين، فيتو

السبب في ارتفاع سعر اللحوم حاليا بالأسواق

وأشار إلى أن السبب في ارتفاع سعر اللحوم حاليًا بالأسواق، يرجع إلى بداية الإقبال على الشراء، إذ أن أي حركة شرائية في السوق تعني رفع السعر، مع زيادة طلبات الشراء، والسوق في انتظار إنتهاء فترة صوم الأخوة الأقباط وحلول العيد، الذي معه سيزيد الإقبال على شراء اللحوم.

أسعار اللحوم اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم في المحال الشعبية

وأضاف أن سعر اللحوم ارتفعت ارتفاعات متباينة، تبدأ من 20 جنيهًا، ليبدأ سعر كيلو اللحوم من 400 جنيه، بدلًا من 380 جنيهًا في المحال التجارية بالمناطق الشعبية.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم الكولومبي تباع بسعر البلدي في المناطق الراقية

وتابع: أن أسعار اللحوم في المناطق الراقية والسلاسل الغذائية، فهي مرتفعة جدًّا، إذ تباع اللحوم المستوردة بسعر البلدي، مضيفًا أن أسعار اللحوم الكولومبي والمستوردة تبدأ من 450 جنيهًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى في المناطق الراقية.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحم الضاني لم تتراجع بعد انتهاء موسم عيد الأضحى

وقال إن أسعار اللحم الضاني مازالت مرتفعة إذ لم تشهد أي تراجع انتهاء موسم عيد الأضحى، بل ظلت في ارتفاع على عكس السنوات الماضية، بالرغم من أن المصريين لا يفضلون تناول اللحوم الضاني مثل باقي الدول العربية.

أسعار اللحوم اليوم

السبب في عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني

وأرجع «جابر» السبب في عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني واستمرار ارتفاعها في السوق المصرية، إلى زيادة الاستهلاك، لكن ليس من المصريين، بل من الجاليات العربية التي زادت أعدادها كثيرًا خلال السنتين الماضيين.

أسعار اللحوم اليوم

زيادة الإقبال على شراء لحم الضأن

وأضاف عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك إقبالا على شراء اللحم الضاني، لأن الجاليات العربية في مصر يفضلون تناول اللحوم الضاني، حيث يستخدمونها في جميع أكلاتهم، لدرجة أنهم يفضلون اللحمة المفرومة من الضاني وليس الجاموسي والبقري.

أسعار اللحوم اليوم

انخفاض نسبي في المعروض من الخرفان والماعز

وتابع: إذا لم مع استقرار الإنتاج المحلي من الخرفان والماعز وزيادة الإقبال على شراء الضاني، فإن أسعار لحوم الضأن مرتفعة في السوق مع زيادة الإقبال وقلة نسبية في المعروض.

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