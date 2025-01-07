الثلاثاء 07 يناير 2025
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اليوم، تعديل مواعيد قطارات الخط الثالث للمترو بسبب مباراة الأهلي

مترو، فيتو
مترو، فيتو
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أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل القطارات اليوم الثلاثاء، للتيسير على جمهور النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة اليوم أمام سموحة في الدوري الممتاز.

 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي:

“بكرة 7 يناير الساعة 4 مساءً، الأهلي هيواجه سموحة في إستاد القاهرة. محطاتنا - وخصوصًا محطة الإستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.. هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.. شجع فريقك واستمتع مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو".

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تشغيل الخط الثالث الثالث للمترو الخط الثالث للمترو لخط الثالث للمترو مباراة الاهلي

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