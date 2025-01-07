الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

مذكرة جديدة لتوقيف رئيس كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية،
رئيس كوريا الجنوبية، فيتو

كوريا الجنوبية ، قال فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية إنه أعاد تقديم طلب مذكرة لتوقيف الرئيس يون سيوك يول لتمديد الموعد النهائي لتوقيفه من أجل استجوابه حول دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فريق التحقيق المشترك بين الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع يسعى إلى استجواب يون كمشتبه به بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وذكر مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أنه "قدمنا مجددا طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون".

وحاول مكتب التحقيق والشرطة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي يوم الجمعة الماضي بعد الحصول على مذكرة من نفس المحكمة يوم الثلاثاء الماضي لكنه انسحب بعد مواجهة استمرت ساعات مع موظفي الأمن الرئاسي.

وانتهت صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل يوم أمس الإثنين.

وطلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية  من الشرطة في البلاد تولي جهود إلقاء القبض على الرئيس يون.

ولا يزال يون رسميا رئيسا للجمهورية إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.

وإذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.

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