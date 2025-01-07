وفاة الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن

أعلن حزب حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب.

وقال “حماة الوطن” في بيان مقتضب على الصفحة الرسمية للحزب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفريق جلال الهريدي هو أحد مؤسسي سلاح الصاعقة للمصري، وشارك في العدوان الثلاثي على مصر وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.

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