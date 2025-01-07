الثلاثاء 07 يناير 2025
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سياسة

وفاة الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، فيتو

أعلن  حزب حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب.

وقال “حماة الوطن” في بيان مقتضب على الصفحة الرسمية للحزب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفريق جلال الهريدي هو أحد مؤسسي سلاح الصاعقة للمصري، وشارك في العدوان الثلاثي على مصر وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.

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الفريق جلال الهريدي حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ سلاح الصاعقة للمصري العدوان الثلاثي على مصر حرب 1967 حرب الاستنزاف
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